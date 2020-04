Per il terzo anno torna all'Oratorio Salesiano l'appuntamento con il torneo di basket 3 contro 3 intitolato alla memoria di Giovanni Cicchini. Si giocherà nei giorni 11, 12 e 13 luglio, a partire dalle 21, sui campi di via San Domenico Savio con le squadre, formate da massimo 4 giocatori, suddivisi in tre categorie: 2005-2004-2003/2002-2001/2000 in giù.

Sarà possibile effettuare le iscrizioni tutti i giorni in Oratorio fino a domenica 9 luglio. La quota a squadra è di 10 euro.