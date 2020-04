"Non posso che essere orgoglioso e fiero per la mia atleta che ha saputo sempre esprimere al meglio la sua bravura, la sua determinazione e la sua professionalità, dimostrando sempre il suo valore a livello italiano e adesso spero anche a livello Europeo". Così il maestro Carmine De Palma, annunciando l'ingresso dell'atleta vastese Lisa Fiore, che dal 3 al 10 settembre sarà impegnata nel Campionato Europeo WAKO che si terrà in Macedonia, a Skopje, nella nazionale di Kick boxing.

Come spiegato dallo stesso maestro De Palma, allenatore dell'atleta vastese, "Lisa Fiore sarà impegnata più di prima ad allenarsi e migliorare ancor di più per poter essere pronta per questa nuova esperienza e soprattutto per rappresentare al meglio l'Italia in Europa. Non ci resta che congratularci, augurandole di riportare in Italia la Medaglia d’Oro".