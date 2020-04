San Salvo punta sulla musica. Da Progetto Sud al Summer Vintage Rock'n'roll Festival, da Fiato Sospeso al Reggae Summer Festival. Presentato stamani in municipio il cartellone delle manifestazioni estive.

BANDO PUBBLICO - Ad aprire la conferenza stampa è stata Tiziana Magnacca: "Siamo in ritardo con gli anni precedenti per via delle elezioni e anche perché abbiamo deciso di indire un bando pubblico per l'affidamento degli eventi alla marina per evitare le speculazioni politiche degli altri anni. Tutti potevano rispondere, compreso le associazioni di categoria che in precedenza ci hanno fatto le pulci. Chi gestirà il mercatino, inoltre, ha l'impegno di spendere gli introiti negli eventi".

È stata l'Event Service (società che già se ne occupava l'anno scorso) l'unica a rispondere: 20mila euro dal settore delle Attività produttive per 5 eventi (Rock'n'Roll Summer Vintage, Progetto Sud, Notte Rosa, Notte di Vasco e Reggae Festival).

CENTRO STORICO - Complessivamente le casse comunali finanzieranno gli eventi con 45mila euro (gli altri 25mila arrivano dal settore Cultura).

Nuova linfa per le iniziative nella parte alta della città arriva dall'associazione di operatori commerciali "Io c'entro" [LEGGI]. "A loro va un grande ringraziamento – ha detto l'assessore al Turismo Tonino Marcello – perché hanno il merito di far scoprire angoli nascosti della città, magari poco frequentati".

"Quest'anno – ha aggiunto Angelo Caruso, presidente dell'associazione – non ci limiteremo a In Fermento arrivato alla seconda edizione, ma sottolineiamo la data del 18 agosto quando, dopo diversi anni di assenza, tornerà un concerto in piazza San Vitale con l'esibizione dei Righeira. Il due settembre, invece, ci sarà Bambini in centro, manifestazione itinerante dedicata ai più piccoli alla quale collaboreranno tutte le scuole di San Salvo".

Confermato l'appuntamento ormai fisso del 13 agosto, Nottambula. La New Generation, associazione organizzatrice, svelerà i dettagli e gli ospiti dell'evento lunedì prossimo.

MUSICA - La quarta edizione di Progetto Sud è stata annunciata nelle scorse settimane [LEGGI]. Dal 25 al 27 agosto sul palco di piazzale Cristoforo Colombo si alterneranno numerosi ospiti, tra i quali spiccano i nomi di Santino Cardamone, Mama Marjas, Piccola Underground Orchestra, Modena City Ramblers, Roy Paci & Aretuska e Clementino. Confermata la formula che vedrà nelle stesse serate Street Food d'Amare con una parte del lungomare riservato agli stand enogastronomici.

In campo musicale confermato l'appuntamento con il Summer Vintage Rock'n'roll. Per tre serate (7-9 agosto) la marina sarà animata dai ritmi del rock, rockabilly, surf e swing. Sul palco si alterneranno The Lucky Strikes, The Heart Attacks, The Go Getters, Don Diego Trio, The Voodoo Bros, The Booze Bombs, Earl Jackson, The Mad Tubes, The Hot Road, The Saloon Boys e Redmount Mario.

Nel centro storico appuntamento il 15 luglio con la musica indipendente di Fiato Sospeso [LEGGI]. La manifestazione di piazza San Vitale sarà accompagnata anche da stand di fumettisti e street food. Confermato, poi, il Festival itinerante della birra artigianale abruzzese con la seconda edizione di In Fermento Beer Festival (7-8 luglio) dell'associazione Io c'entro.

Tre giorni dedicati al Reggae Summer Festival dal 21 al 23 luglio. A luglio la Beach Rugby Cup e il 18 agosto il concerto dei Righeira in piazza San Vitale. Fuochi pirotecnici sul lungomare Cristoforo Colombo il 10 agosto. Il 12 agosto la consolidata "Cena del Mosaico" a cura del comitato civico San Salvo Lavora. Il 13 agosto Nottambula, la Notte Bianca nel centro storico, preceduta, il 29 luglio, dalla Notte Rosa di San Salvo Marina. Doppio appuntamento sulla riviera il 17 agosto con La Notte delle Lanterne e La Notte di Vasco.

LE DATE PRINCIPALI

LUGLIO

7 - 8 - In Fermento Beer Festival, centro di San Salvo dalle ore 19 (Io c'entro)

9 - 3° Concorso Artigianato Creativo "Abruzzo", San Salvo Marina, dalle 10 alle 19 (Pro Loco San Salvo)

15 - Fiato sospeso, piazza San Vitale (Fatto Bene)

16 - Festa del gelato al cioccolato (gelateria 3 Scalini, via Magellano, San Salvo Marina)

21-23 - Reggae Summer Festival

22 - Edumare (Scuba Global Service, Biotopo costiero)

26 - Nobraino (ass. Progetto Sud, piazzale C. Colombo)

27 - 2ª Pedalata by night (ass. Velo Club, centro storico)

28-29-30 - Tappa Serie A beach soccer [LEGGI]

29 - Notte Rosa, San Salvo Marina, fuochi pirotecnici

AGOSTO

2 - Lara Molino in "Fòrte e gendìle Tour" (p.zle C. Colombo)

6 - Lu cruscaune, laboratorio teatrale circoli anziani (piazza San Vitale)

6-20 - L'arte del Saper fare (Pro Loco, p.le C. Colombo)

7, 8, 9 - Summer Vintage Rock'n'Roll Festival, lungomare Cristoforo Colombo, dalle 18

10 - Fuochi pirotecnici in lungomare Cristoforo Colombo

12 - La cena del Mosaico, piazza San Vitale (San Salvo Lavora)

13 - Nottambula, centro storico (New Generation)

17 - La notte di Vasco, piazzale Cristoforo Colombo-Notte delle Lanterne

18-20 - Tartufo d'amare (ass. Amici della Valle del Trigno, p.le C. Colombo)

25 - Progetto Sud Festival: Santino Cardamone, Modena City Ramblers. Lungomare Cristoforo Colombo

26 - Progetto Sud Festival: Piccola Underground Orchestra, Roy Paci & Aretuska. Lungomare Cristoforo Colombo

26 - Premio letterario "R. Artese - Città di San Salvo" (piazza San Vitale)

27 - Progetto Sud Festival: Mama Marjas, Clementino. Lungomare Cristoforo Colombo

25-27 - Street Food d'Amare, lungomare Cristoforo Colombo

SETTEMBRE

2 - Bambini in centro (ass. Io c'entro, vie del centro)

16 - Convegno associativo Avis (presso Bcc Valle del Trigno)

29 - Beach volley "Leggende italiane-regionali-locali" (ass. Studio Masa, lido Cocorito)

