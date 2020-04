Dopo la netta presa di posizione del presidente del centro commerciale Insieme di San Salvo che ha annunciato uno sciopero fiscale [LEGGI], a ruota arriva il comunicato dell'associazione albergatori della città che definisce "economicamente e strategicamente errata" la scelta dell'ospitalità.

La struttura, scrive l'associazione, è stata acquistata all'asta dopo un fallimento e per la sua posizione avrebbe ancora molto da offrire dal punto di vista turistico.

"L’Associazione Albergatori San Salvo – si legge nella nota – ha deciso di esprimersi in merito alla decisione del Prefetto di offrire un alloggio ai migranti nell'ex Hotel Miraverde.

Come albergatori, imprenditori, ma soprattutto come cittadini, riteniamo che questa sia una scelta economicamente e strategicamente errata che va a ledere il cammino di collaborazione e di crescita del territorio da noi intrapreso.



L’hotel requisito per essere destinato ad ospitare i migranti è stato infatti appena acquistato all'asta dopo un fallimento e gode di una posizione di tutto rispetto che permetterebbe facilmente l’inizio di una nuova avventura imprenditoriale. In termini di qualità e servizio ricettivo la struttura ha spesso dato una grande mano all’associazione degli albergatori. Privarla di questa capacità ricettiva di cui la nostra zona ha tanta necessità sarebbe un danno non solo per noi albergatori, ma per tutti i servizi secondari che chi viene nelle nostre strutture va ad acquistare.





I progressi raggiunti nel corso degli ultimi anni dall’associazione Albergatori San Salvo sono sotto gli occhi di tutti: dalla partecipazione di tutte le aziende alla DMC, fino alla realizzazione del portale di prenotazione turistica e promozione del territorio www.adriatictravel.it. Progressi per i quali la nostra associazione non ha mai usufruito di contributi pubblici.

San Salvo può vantare in termini di recensioni online e servizi offerti al pubblico alcune delle valutazioni più alte in Abruzzo. Riteniamo che l’impegno profuso in questi anni non possa essere ripagato con la chiusura dell’ennesimo intervento dello Stato ai danni di una struttura ricettiva privata.

Gli albergatori di San Salvo, la cui età media è di 38 anni, ha voglia di crescere e, nonostante la giovane età, ritiene di poter camminare sulle proprie gambe, senza che sia lo Stato a dover imporre la destinazione delle strutture ricettive che, ci teniamo a sottolineare, sono state requisite ad un privato cittadino".