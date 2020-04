Scatta il conto alla rovescia per l'edizione 2017 del Siren Festival che, dal 27 al 30 luglio, porterà Vasto al centro dell'attenzione del panorama musicale internazionale. Un appuntamento, organizzato da Dna Concerti e Stardust Production, che continua ad arricchirsi di novità e contenuti giorno dopo giorno. Nel corso delle edizioni il Siren Festival ha saputo imporsi tra i festival più interessanti dell'estate grazie al connubio tra artisti internazionali e location mozzafiato che solo il centro storico di Vasto sa offrire.

La lineup di questa edizione è già ricca di nomi ma sembra che possano esserci ancora delle sorprese da svelare nei prossimi venti giorni (22 per la precisione). Tra concerti, letture, musica in spiaggia e degustazioni ce ne sarà per accontentare davvero tutti i gusti, sia per chi è amante del genere di musica proposto che per chi si approccia con curiosità e attenzione al Siren.

Il calendario

Venerdì 28 luglio – Baustelle, Apparat, Allah-Las, Cabaret Voltaire, Ghali, Jenny Hval, Giorgio Poi, Emidio Clementi/Corrado Nuccini, Andrea Laszlo De Simone, Francobollo, Colombre

Sabato 29 luglio - Trentemoller, Ghostpoet, Arab Strap, Carl Brave x Franco126, Noga Erez, Daniel Miller, Populous, Lucy Rose, Gazzelle, Gomma, Zooey

Domenica 30 luglio - Jens Lekman and more

Sarà quindi Jens Lakmnore, ultimo annuncio in ordine di tempo, a chiudere con il concerto nella cattedrale di San Giuseppe l'edizione 2017 del Siren Festival. Ancora da svelare, visto che per il 27 luglio non ci sono stati ancora annunci, come si aprirà la quattro giorni vastese. Intanto continua la vendita dei biglietti e degli abbonamenti [per tutte le info - CLICCA QUI]. E c'è anche un canale su Spotify con una playlist creata ad hoc [CLICCA QUI] per iniziare a familizzare con gli artisti che arriveranno a Vasto a fine mese.