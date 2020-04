Se fai quello che ami

Mi giro, mi volto e mi dimeno: non succede mai niente di bello in questa città.

Meglio uscire da questa stanza che ingabbia i pensieri e resettare, vado a comprarmi un pantalone.

E' sempre piacevole andare da Gigi, uno degli ultimi venditori di stoffe che, cascasse il mondo, ti accoglie sempre con sorriso rassicurante, le mani giunte pronte a servirti, desideroso di appoggiare i suoi vestiti sul tuo corpo.

Gigi ti guarda dentro e ti veste di nuovo, come fa un mentalista che legge i tuoi pensieri. Ti dice che quell'accostamento di colori non funziona, e se ti vede indeciso ripiega il capo e con franchezza ti consiglia di tornare un altro giorno, con serenità. Vendere è solo un dettaglio.

Quando esci dal suo negozio stracarico di bustoni, porti con te la soddisfazione d'aver scelto bene, di possedere qualcosa di bello che userai con disinvoltura alla prima buona occasione.

Per lui venivano da tutta la regione, ma oggi Gigi non fa più il commesso. Gigi ha cambiato la sua vita, e con un coraggioso salto mortale carpiato l'ha fatto realizzando il suo sogno: aprire un B&B in uno degli anfratti più suggestivi della costa dei trabocchi. Dal fruscio delle stoffe allo sciacquio dell'acqua di mare. Dalle quattro pareti alla vastità del blu.

In fondo Gigi non ha cambiato proprio tutto. Continua a vestire di sogni le vacanze dei turisti provenienti da tutto il mondo. Non usa più un pantalone, una polo o un vestito di marca, ma strumenti eterei e suggestivi come i colori di un'alba, svelando un luogo sconosciuto da visitare, offrendo un piatto semplice condito con l'olio locale, raccontando di come si pescava cinquant’anni fa, o come cucinare il famoso brodetto alla vastese. Oggi Gigi vende emozioni che segnano l’anima di chi va in vacanza.

Gigi ha portato grandi novità nella sua vita, ed è contento come un vecchio pescatore che dopo aver ormeggiato la sua barchetta, stanco, si ferma a contemplare le sfumature infinite del suo mare. Come prima. Sempre colori. Sempre emozioni.

Gigi ha portato grande innovazione nel luogo in cui vive, perché altri imprenditori hanno seguito i passi vincenti di Bagni Vittoria. Molti altri sono riusciti a centrare i propri sogni, contribuendo a dare alla costa dei trabocchi un'anima viva e brillante, proprio come la sua.

Gigi ha mutato persino l'essenza dei miei pensieri. Finalmente qualcosa di bello succede, in questa città.