Prima edizione per Fresagrandinaria in sapori e profumi, manifestazione enogastronomica ideata dall'Associazione Culturale Fresana con il patrocinio del Comune.

Sabato 8 luglio, in via Madonna delle Grazie (dalle 19, negli spazi davanti alla scuola e alla palestra), l'esibizione di danza hip-hop accompagnata dalle note della piccola orchestra di "Musica in crescendo" (composta da giovani di Fresagrandinaria e Lentella) segnerà l'apertura degli stand dei prodotti locali.

Si potranno degustare porchetta, ventricina, latticini e prodotti caseari, dolci tipici locali, miele, prodotti al latte d'asina, alla lavanda e da agricoltura biologica.

La serata sarà accompagnata dalla stessa banda e da Stefano De Libertis.