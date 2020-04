Nuovi controlli da parte della Polizia locale, oggi pomeriggio a Vasto Marina, dove diverse pattuglie in divisa e in borghese hanno effettuato controlli sul Lungomare Cordella e viale Duca degli Abruzzi contro la vendita abusiva su aree demaniali.

"Durante i controlli - spiega il comandante della Polizia locale, il tenente Giuseppe Del Moro - venivano sequestrati 185 capi di abbigliamento donna, 181 paia di occhiali e diversi accessori per la telefonia. All’autore della vendita abusiva veniva irrogata una sanzione di 5.164 euro oltre al sequestro di tutta la merce e relativo carretto utilizzato per la vendita. I controlli - assicurano dal Comando - saranno intensificati e ripetuti in maniera continuativa anche nei prossimi giorni".