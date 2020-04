Dopo un anno di pausa Art in the dunes, percorso tra arte e natura, nella splendida cornice della Riserva Naturale di Punta Aderci a Vasto, torna con un nuovo format. Dall’8 al 23 luglio 2017 otto grandi installazioni temporanee di land art - realizzate da Lia Cavo, Davide Cruciata, Natalia D’Avena con Stefano Ricciuti, Massimo Desiato, Vanni Macchiagodena, Michele Montanaro, Marco Rodomonti e Debora Vinciguerra - saranno protagoniste della settima edizione della rassegna curata e promossa dall’Associazione culturale Eikòn in collaborazione con il Comune di Vasto, la Cooperativa Cogecstre e l’associazione culturale Transumanza Artistica e da quest’anno con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo.

"Lo scenario - spiegano i promotori - è straordinario: il sistema dunale della spiaggia di Punta Penna a Vasto, con la sua tipica vegetazione e la sua natura incontaminata e selvaggia: una delle più belle spiagge d’Italia. In questo splendido contesto, da ormai 8 anni artisti di varia provenienza si sono cimentati con installazioni temporanee elaborate su un tema preciso, realizzate con materiali reperiti sul posto oppure con l'introduzione di nuovi purché compatibili con l’ambiente della Riserva. Il tema di quest’anno è l’archè, l’origine delle cose, ovvero il principio primo di ogni cosa, sul quale si interrogarono i primi filosofi greci e italici, da Talete di Mileto ad Aristotele. Ad ogni artista è stato affidato un filosofo e la sua visione di arché, affinché lo interpretasse con il linguaggio dell’arte contemporanea e lo attualizzasse".

"L’intento di Art in the dunes è duplice: da una parte promuovere il talento artistico dei partecipanti, rendendoli protagonisti di un’esperienza unica e, dall’altra, esaltare la bellezza di questo ecosistema fragile e meraviglioso, valorizzando la simbiosi che si viene a creare tra opera umana e ambiente e aggiungendo un modo diverso di vivere e guardare questo spazio: uno sguardo, cioè, culturale oltre che ambientalista. Anno dopo anno, Art in the dunes è divenuta una manifestazione sempre più attesa, che si è radicata nel territorio del vastese fino a caratterizzarlo. Il programma della manifestazione è fittissimo e offre molti altri momenti stimolanti, dalle presentazioni di libri, alle performances, ai concerti. Tutto ciò è reso possibile grazie ai i nostri partner: Photorama, Eco Stone srl, Omnia Servizi, Lu Barrott di Nicola e a tutti i nostri sponsor".

Il programma

Sabato 8 luglio

18,30 Vernissage.

Buffet e degustazioni vini della cantina San Michele

20,00 Come il mare in un bicchiere, performance di Giovanna Lacedra

21,00 Presentazione del del libro di poesie Fiore d’Oriente di Luca di Francescantonio (Meta edizioni)

21,30 concerto spettacolo Sarabanda Postcomunista di Irida Gjergji Mero



Sabato 15 luglio

19,00 Buffet a cura dell’associazione Fermenti e degustazione di vini della cantina San Michele

20,00 Todo lo que se extiende en el aire, performance di Gisela Fantacuzzi

21,00 Presentazione del libro Fratini d’Italia, con l’autore Franco Sacchetti (Terra Nuova Edizioni)

21,30 Concerto dei Microcosmo, Domenico Mancini al violino e Marco Bassi al pianoforte



Sabato 22 luglio

19,00 Finissage

buffet a cura del bar pasticceria Prestige e degustazione di vini della cantina San Michele

20,00 AK-NA /The Big Mother, performance di Manuel Koheler

21,00 Presentazione del libro di poesie Altre menzogne di Fabiola Murri (Carsa edizioni)

21,30 Concerto di chitarra acustica fingerstyle di Andrea Castelfranato



Per ulteriori info su artisti, autori, performer e musicisti consultate il sito www.artinthedunes.it

L'immagine dell'evento è tratta da una foto di Eunice Franchi.