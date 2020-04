Responsabili tecnici, sicurezza stradale ed alert revisioni, queste le tematiche al centro dell'incontro in programma sabato 8 luglio, dalle ore 17, presso la sala convegni degli ex Palazzi Scolastici in piazza Rossetti a Vasto. A promuovere l'appuntamento è la sezione abruzzese dell'Associazione Ispettori Centri di Controllo (con il patrocinio del Comune di Vasto), sodalizio di cui è responsabile il vastese Gianluca Scafetta, del Centro Revisioni Auto del Vastese in via San Leonardo all'Incoronata.

Saranno relatori all'incontro Gianluca Massa (presidente nazionale AICC), Giuliano Mancini (presidente Cartesio Team) e Matteo Marzella (presidente Associazione Nazionale Polizia di Stato-Vasto). Collaborazione all'evento è assicurata dagli assessorati alla Sicurezza e all'Ambiente del Comune di Vasto, dalla Polizia Stradale e dalla Motorizzazione Civile.