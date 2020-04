Accoglienza. Ma con rigore e con seria presa d’atto di responsabilità e di azioni concrete da parte di tutti. Siamo di fronte ad un’emergenza, quella dei migranti, che investe tutta l’Italia che non si può non affrontare. Basta avere le bende agli occhi!

Condividiamo pienamente le parole espresse dal prefetto Antonio Corona [LEGGI] di un tavolo di confronto volto a trovare soluzioni giuste, eque e concrete. Non accettiamo e non condividiamo che in questi anni ciò non sia avvenuto.

La nostra città è da sempre basata sull’accoglienza e sull’inclusione. E la chiusura del sindaco Magnacca e dell’amministrazione da lei guidata in questi anni, che alimenta solo paura, è altrettanto fatto che non accettiamo e non condividiamo. E lo striscione a firma della formazione neofascista Casa Pound è la risposta a tale chiusura.

Il tema dell’immigrazione e dell’accoglienza è dunque un tema che va affrontato in maniera concreta e con il forte senso di responsabilità che ne consegue. Se nella nostra città ci ritroveremo a breve con altri 70 migranti è perché non si è voluto affrontare e prendere in seria considerazione e risoluzione un problema in netta crescita.

Non si è voluto trovare, in questi mesi ed in questi ultimi due anni, una gestione programmata e condivisa con il prefetto prima e con i Comuni del comprensorio e con la Provincia di Chieti poi.

È ora di iniziare a dialogare con le istituzioni. È ora di iniziare ad intavolare dialoghi, percorsi e risoluzioni in merito alla questione migranti.

Da parte nostra la disponibilità al dialogo costruttivo e alla collaborazione con l’amministrazione per la risoluzione di quest’emergenza c’è, al fine di trovare insieme una soluzione di gestione della stessa.

Gruppo consiliare Pd