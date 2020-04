Dopo nove mesi trascorsi nell’attesa di ben 8 autorizzazioni per incidenza ambientale, ai fini di vincolo paesaggistico, idrogeologico, nulla osta per il taglio delle piante e pareri a livello idrogeologico, il prossimo 11 luglio scadranno i termini per la presentazione delle offerte a ribasso per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento per la ripulitura delle sezioni di deflusso della parte terminale del torrente Buonanotte ricadente nei comuni di Vasto e San Salvo.

"Dopo una lungo ed estenuante iter burocratico – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – finalmente stiamo arrivando alla conclusione con l’affidamento dei lavori per la sistemazione del torrente Buonanotte che, come si ricorderà, ha presentato delle criticità idrauliche con l’esondazione nel mese di marzo di due anni fa. Ci siamo battuti con tutti gli enti per ottenere i finanziamenti necessari coinvolgendo il Consorzio di Bonifica Sud, la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo che ha finanziato l’intervento".

Il Comune di San Salvo è stato scelto come ente capofila quale stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori con base d’asta di 142 mila euro.

Comune di San Salvo