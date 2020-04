Il 9 luglio a Palmoli ci sarà il Triangolare del Cuore per raccogliere fondi a favore dell'Airc e a scendere in campo saranno i tifosi. Infatti lo Juventus Club San Salvo e l'Inter Club di Roccaspinalveti hanno raccolto l'invito del Milan Club Palmoli Peppino Cieri, già da diversi anni impegnato a favore dell'associazione per la ricerca sul campo.

Allo stadio Alberto Cieri di Palmoli, con inizio alle 17, le tre squadre si sfideranno anche "per dimostrare che il calcio è solo un gioco. Divertimento, passione, sano agonismo e voglia di vincere sono i valori che dovrebbero contraddistinguere lo sport in generale e nello specifico il calcio. Una partita, tre squadre che hanno deciso di divertirsi tra loro, per condannare pubblicamente ogni violenza nel calcio".

Per informazioni

Luca 3295747875

Leonardo 3476819157

Michael 3407754056