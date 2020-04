È iniziata nella giornata di ieri, e proseguiranno per quattro lunedì presso il Mulino, l'attività promossa dallo Sprar Fami dal titolo C'era una volta a Carunchio, un laboratorio gratuito rivolto ai bambini tra i cinque e i dodici anni del Comune alto-vastese e delle zone limitrofe.

"C’era una volta a Carunchio - spiegano i promotori - nasce dall’iniziativa dello Sprar Fami, Comunità alloggio per minori stranieri, e sarà condotta dall’ideatrice Valentina Di Petta, arte terapeuta ed educatrice del Consorzio Matrix. Per i bimbi che vorranno partecipare sarà un’opportunità di divertimento attraverso giochi, arte e musica, così come già avvenuto nel 2015 in cui le medesime attività hanno ricevuto il plauso di genitori e figli. A coadiuvare gli educatori come animatori ci saranno anche i ragazzi più meritevoli ospiti dello Sprar Fami e questo da parte loro sarà l’ennesimo gesto che dimostra la volontà di partecipare in modo attivo nel tessuto sociale che li accoglie. C’era una volta a Carunchio è un progetto in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista e con il patrocinio del Comune di Carunchio".