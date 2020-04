A Vasto sono arrivate le telecamere della PBS, consorzio che raggruppa centinaia di emittenti degli Stati Uniti. La giornalista Khaty McCabe è la conduttrice di un un lungo viaggio in Italia per la produzione di Dream of Italy, show tv e guida turistica attraverso il nostro Paese. La prima stagione del programma, andata in onda da marzo 2015 a maggio 2017, è stata trasmessa su 424 stazioni tv e su web in 28 stati americani. Numeri importanti, quindi, che promuovono l'immagine italiana in USA.

Oggi la troupe, accompagnata dai responsabili della DMC Costiera dei Trabocchi, ha ripreso le bellezze naturalistiche e architettoniche della città di Vasto. "Abbiamo accolto - spiega il presidente Luciano De Nardellis - con favore questa opportunità promozionale e da subito la nostra DMC ha dato piena disponibilità per questa campagna pubblicitaria per la nostra costa poiché le immagini saranno viste da milioni di americani".

Nella tappa a Vasto non poteva mancare una gustosa pausa, come documentato dal video pubblicato nella pagina facebook del programma [CLICCA QUI]. Ad accogliere Khaty McCabe con le sue specialità a base di pesce è stato il Trabocco Cungarelle. Nel pomeriggio sono state poi girate immagini in centro storico, dando spazio agli artigiani, allo sport e ad un gruppo folkloristico che ha proposto il tradizionale 'saltarello abruzzese'. Un bel biglietto da visita per la città che potrà essere visto nella seconda stagione di Dream of Italy.