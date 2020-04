Inizialmente, ai carabinieri era sembrata una giovane casalinga al volante di un'utilitaria. Ma in macchina i carabinieri le hanno trovato circa cento grammi di cocaina e l'hanno arrestata con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ora si trova ai domiciliari.

"Prosegue - si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti - l'azione di controllo e contrasto svolta dai carabinieri nell'ambito dell'intera provincia per contrastare i fenomeni criminali e soprattutto il traffico di sostanze stupefacenti".

Nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato a contrastare il fenomeno, i carabinieri della Stazione di San Salvo hanno proceduto a fermare e controllare una giovane donna del luogo alla guida della propria autovettura.

La giovane signora, B.M., 29 anni, residente a San Salvo, veniva trovata in possesso di circa 100 grammi di cocaina, occultata sull'autovettura. Alle domande dei carabinieri, non è riuscita a fornire una logica motivazione al fatto di detenere una quantità così rilevante di sostanza stupefacente di tipo pesante. A suo carico, quindi, è scattata immediatamente l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio (attesa appunto la rilevante quantità) di stupefacenti ed è stata dichiarata in arresto. La stessa, incensurata, al termine dele formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria informata dai carabinieri di San Salvo, è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari".