A Pescara si erano fermati ai piedi del podio, a Cervia su quel podio ci sono saliti arrivando a sfiorare anche la vittoria. È una giornata da incorniciare per il vastese Antonio Del Fra e il termolese Costantino Palli che hanno conquistato una medaglia d'argento nella terza tappa del campionato italiano under 19 di beach volley.

I due giovani beachers del Beach Project, team con base a Pescara guidato dal tecnico Simone Di Tommaso e dal preparatore Francesco Montinaro, hanno compiuto un cammino a suon di 2-0 culminato nella finale contro Pietro Pera e Christian Piccinini.

Primo set a favore dei 'nostri', poi pareggio degli avversari. Nel terzo e decisivo set a conquistare la vittoria sono stati Pera e Piccinini ma per Del Fra e Palli c'è comunque la grande soddisfazione di aver conqusitato la prima medaglia della stagione e la consapevolezza di essere in netta crescita. Il loro impegno in terra romagnola proseguirà domani con le sfide valide per il campionato nazionale under 21.