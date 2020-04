Giovedì prossimo 6 luglio alle ore 21.00, in piazza San Vitale (lato Porta della Terra) sarà presentato “Le Ali del Bruco”, un libro di Antonio Cucciniello. L’iniziativa è della Libreria “La Coccinella”, compartecipato dal direttivo del Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo. A moderare l’incontro ci sarà Miriam Salladini.

Edito da Pendragon, “Le Ali del Bruco” è frutto di un progetto dell’autore con l’Università La Sapienza di Roma. Protagonista un uomo rimasto senza lavoro che, depresso e minato nell’autostima, incontra un barbone con cui inizia a stabilire un dialogo. Nonostante la diversità socio-culturale, l’uso di “un metalinguaggio basato su metafore e simboli propri dell’approccio sistemico vitale” consente infine la comunicazione e l’incontro tra le due personalità. Una vicenda dunque che evidenzia come la condizione di infelicità o di felicità non sia legata solo alla sorte ma ad una volontà di reagire, in grado di rinnovare l’uomo e di mutare la disperazione in speranza.

Cucciniello, avellinese di origine, ha al suo attivo altre pubblicazioni ed è un autore dalla scrittura fluida e discorsiva, interessato all’introspezione e alla ricerca del poeta che è dentro di noi.

Il Premiosansalvo, promosso dal Lions Club e dal Comune di San Salvo, tra le cui finalità c'è la promozione di scrittori anche non partecipanti, si trova alla conclusione della sua quinta edizione. La Giuria tecnica sta completando il lavoro di valutazione dei romanzi pervenuti e a breve proclamerà i nomi dei finalisti 2017. Come per l’edizione precedente ci sarà anche un premio specifico assegnato dalla Giuria popolare. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà il 26 agosto 2017, sempre in piazza San Vitale.

Comune di San Salvo