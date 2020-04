Dopo la conferma di Nicola Fiore la Vastese continua a costruire la squadra per il prossimo campionato in serie D. È di oggi l'accordo con due calciatori classe '95, entrambi provenienti dall'Avezzano. Si tratta del difensore centrale Damiano Menna e dell'esterno offensivo Lamin Bittaye. Oggi sono stati accolti all'Aragona dal direttore sportivo Francesco Micciola e dai presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta per la firma dell'accordo e la prima foto ufficiale in biancorosso.

Menna, è cresciuto nel Vasto Marina, disputando il campionato di Eccellenza abruzzese dopo le giovanili con i successi in serie nel torneo Juniores Nazionali. Poi il passaggio all'Avezzano e tre annate sportive tra l'Eccellenza abruzzese, con la vittoria del campionato 2014/2015, e le ultime due in serie D (65 presenze complessive e 4 gol nel torneo nazionale). Bittaye, proveniente dal Gambia, è un esterno offensivo che predilige la fascia sinistra e ha giocato nelle ultime tre stagioni con i marsicani. Nel campionato di serie D ha collezionato 43 presenze e 5 gol.

I due calciatori si sono detti "feliici di poter far parte della Vastese" e pronti per "iniziare questa nuova esperienza. La società biancorossa avrà una ventina di giorni di tempo prima dell'inizio del ritiro estivo a Colledimezzo per allestire l'organico da consegnare a mister Gianluca Colavitto.