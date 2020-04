Provano ad introdursi in una casa nel centro storico di Monteodorisio ma vengono messi in fuga dal provvidenziale intervento dei residenti. È accaduto questa notte, alle due circa, a Monteodorisio. "Solo grazie a mio fratello abbiamo evitato una intrusione notturna in casa - racconta il dottor Eugenio Cupaiolo -.

Uscito di casa per buttare l'immondizia, ha sorpreso queste figure che si muovevano nel buio e ha dato l'allarme. Loro, una volta scoperti, hanno lanciato un pezzo di legno contro mio nipote, uscito fuori allertato dalle urla di suo padre, e poi sono scappati via a bordo di una Audi A6 di colore nero.

Erano in tre, verosimilmente stranieri. Invito tutti a fare attenzione e segnalare alle forze dell'ordine movimenti sospetti", aggiunge il medico di Monteodorisio.