Dove c'è un cantante emergente, spesso c'è Leano Di Giacomo a scrivere le parole di alcune canzoni. E, infatti, c'è anche un brano del paroliere asztese in Meglio sola, il nuovo album di Jessica Casula.

"Jessica Casula - si legge in un comunicato stampa - nasce a Roma e si trasferisce ai Castelli Romani dove da anni collabora come cantante,in una cover band. Grandi serate di piazza accompagnando i personaggi di Amici, Zelig e Colorado, apre i concerti di Jack Savoretti, Giovanni Caccamo, Moreno.

Discograficamente nel 2013 esce il primo estende play dal titolo JES con inediti italiani, genere pop-rok. Nel 2014 l’Egea Music distribuisce in tutte le librerie Feltrinelli e Mondadori, il suo lp Do ut Yea contenente 11 brani.

Nel 2016 ospite su Canale Italia al Cantafestivalgiro New generation.

Verso la fine dell’anno presenta il suo singolo Sono libera scritto e prodotto da Valerio Liboni. Ma la notizia più bella, è stata la vittoria al Palafiori di Casa Sanremo al concorso Sanremo Talent 2017 in febbraio.

Esce in questi giorni il cd Meglio sola, contenente undici canzoni per l’etichetta discografica Incipit Records, distribuzione Egea Music.

Questi i titoli dei brani: Sono libera (Peretti-Liboni-Ausilio);Davanti a me (L isi-De Cave); Meglio sola (Lisi-Mammari-Fidoni); Gli unici eroi (Lisi); Non lasciarmi mai (Liboni-Josè Pietroforte); Vivere senza di te (Liboni-Valente); Un’altra volta (Lisi); Sei mio (Liboni – Valente); Non m’intendo di politica (Bobby Solo-Zeppieri); Se questo non è amore (Liboni-Guglielminetti-Testa); Io non ci sto (Shepstone-Di Giacomo - Lisi)".

Leano Di Giacomo (già autore di Mal, Delirium, Wilma Goich, Strana Società, Dino, Jo Chiarello, Bandapiazzolla, Omar Lambertini, Gianni Drudi, Tony Dallara, Alex Damiani, Raff Martella e altri ancora) ha scritto Io non ci sto insieme al bassista Fabio Lisi e a Mike Shepstone, batterista del gruppo The Rokes.