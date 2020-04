Con l'inizio dell'estate, oltre al caldo, aumentano anche le gare podistiche a cui partecipare. In ogni weekend la scelta è molto ampia su quale evento prediligere e nell'ultimo appena passato gli atleti vastesi della Podistica Vasto si sono visti impegnati in 2 di essi: nel Trofeo podistico Sport Fitness Festival a Francavilla al Mare ed alla Maratonina attraverso Badia di Frisa nel comune omonimo del lancianese. Lo start è scattato sabato a Francavilla con la partecipazione di Daniele Altieri, Marianna Di Filippo, Luigi Di Martino, Walter Forte, Donato e Giuseppe Romagnoli. La gara si è svolta principalmente sul lungomare per una distanza complessiva di 8 km ed ha visto i runners vastesi rientrare quasi tutti nelle rispettive categorie con Luigi Di Martino e Donato Romagnoli quarti, Marianna Di Filippo quinta e soprattutto Daniele Altieri che ha conquistato il primo posto.

Domenica la presidente dell'associazione Antonia Falasca, Roberto Ialacci e Giuseppe Costanzo sono stati impegnati a Badia di Frisa nella 22ª edizione della Maratonina che come per Francavilla si è corsa sulla distanza di 8 km. Percorso decisamente bucolico, con discreti saliscendi, affrontato però con una grinta che ha permesso di ottenere una bella terna di piazzamenti: Falasca seconda assoluta tra le donne, Ialacci e Costanzo rispettivamente secondo e terzo nelle categorie di appartenenza. Non c'è che dire:è stato proprio un tranquillo weekend di... soddisfazioni per il sodalizio podistico vastese.

Pierpaolo Del Casale

Addetto Stampa Podistica Vasto