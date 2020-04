Quattro comunità insieme per un'unica festa. Ieri sera l'area della Basilica Santuario della Madonna dei Miracoli ha accolto il primo appuntamento pubblico dell'Unione dei Comuni che riunisce i paesi di Casalbordino, Pollutri, Scerni e Villalfonsina. Il pomeriggio è iniziato con la messa celebrata nella Basilica da Don Paolo Lemme, priore dei benedettini, e don Giuliano Manzi, parroco di Pollutri, alla presenza delle rappresentanze istituzionali dei quattro comuni e del gonfalone dell'Unione dei Miracoli. I bambini dell'Apd 4 Colli, sotto l'attenta organizzazione di Walter Di Fonzo, hanno dato vita ad un torneo di calcio con le squadre "miste" formate dai bambini che risiedono nei quattro comuni. E i bambini, nati tra il 2008 e il 2011, che indossavano le magliette dell'Unione, non si sono fatti sfuggire il messaggio della giornata. "Abbiamo vinto tutti - ha detto uno di loro durante la premazione - perchè siamo tutti dell'Unione". Al termine delle sfide sul campo merenda e medaglie per tutti e, per i vincitori, un buono per trascorrere una giornata al centro vacanze Poker. L'assistenza alla festa è stato garantito da polizia municipale di Casalbordino, Protezione Civile Madonna dell'Assunta e Croce Rossa.

Il momento della cena è stato impreziosito dalle specialità tipiche del territorio. In azione la Pro Loco di Casalbordino, alla prima uscita, con i tarallucci, la Pro Loco di Scerni, con i ravioli alla ventricina e le ciammaiche, la Pro Loco di Pollutri, con Pallotte cac' e ove e arrosticini, e l'associazione SfogliAmo Villalfonsina con le sfogliatelle. Sul palco è stato il vicesindaco di Casalbordino Luigi Di Cocco a dare il benvenuto a tutti i presenti. Con lui l'assessore al turismo Alessandra D'Aurizio e l'assessore alla cultura, Carla Zinni, che hanno ideato e coordinato questo primo appuntamento targato Unione dei Miracoli. Spazio poi alla musica de I Taverna, giovane e talentuosa band formata da ragazzi del territorio. I sindaci Filippo Marinucci, Mimmo Budano, Antonio Di Pietro e Alfonso Ottaviano, sono poi saliti sul palco per ringraziare tutti i partecipanti alla festa e ricordare lo spirito che lega i quattro comuni da loro amministrati. I RinoMinati, tribute band di Rino Gaetano capitanata da Marco Morandi, sono stati poi protagonisti di un bel concerto sulle note del cantautore calabrese riuscendo a coinvolgere il numeroso pubblico presente. "L'appuntamento è al prossimo anno - hanno detto gli amministratori dell'Unione - con una festa che sarà itinerante per coinvolgere ancora di più tutti i nostri concittadini".