Positiva esperienza a Napoli per i ragazzi della SM San Francesco Histonium Pallanuoto che, per la prima volta, hanno partecipato al torneo internazionale Yellow Ball. Due le formazioni, entrambe guidate dal tecnico Giordano Di Marco, che hanno partecipato alla competizione che si è disputata nella piscina Scandone e nel campo di gara in mare nell'area di Marechiaro.

Buoni risultati per la formazione under 11 che ha chiuso a metà classifica il suo percorso, un finale degno di nota in una competizione che aveva 14 squadre al via. “I nostri giovani leoncini – commenta il tecnico dei vastesi Giordano Di Marco – nonostante non fossero al completo hanno tirato fuori le unghie e ruggito vincendo numerosi match. I ragazzi sono cresciuti partita dopo partita affrontando giornate incredibile con anche cinque partite. Questi giovanotti vista anche la loro tenera età promettono molto bene e sono pronti per andare lontano”.

Meno fortunata la strada della formazione under 15 che ha faticato più del previsto senza riuscire a cogliere risultati positivi. “Al di là di alcune pesanti sconfitte – prosegue il tecnico della Sport Management San Francesco Histonium – i ragazzi hanno messo in campo tanta grinta e caparbietà riuscendo a intimidire squadre ben più blasonate. Torniamo a casa uniti, divertiti e con tanta voglia di riscatto”.