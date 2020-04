Vittoria di prestigio per il vastese Nicola Troiano nella categoria di serie C del torneo Open Nazionale di categoria B-C-D a Pescara. Sui campi del club Prati '37 si sono confrontati oltre 100 tennisti provenienti da Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Campania e Puglia. Troiano, insegnante dell'Apd Promotennis Vasto e CT San Salvo ha vinto la finale della categoria C contro Donatello Volpe di Pescara, classica 3.1, con il punteggio di 6-2/3-6/6-0.

Grazie alla sua vittoria Troiano è entrato nella categoria B riuscendo a vincere contro un 2.6 di San Benedetto del Tronto e fermandosi poi solo agli ottavi contro un giovane talento di Roma, classificato 2.6, che poi è entrato in finale del main draw. Nicola Troiano torna a casa molto soddisfatto sia per la vittoria del suo torneo che per essere riuscito a dare filo da torcere ad avversari di categoria superiore. Un risultato di rilievo anche per il tennis vastese dal momento che per la prima volta un atleta della città raggiunge un simile traguardo. E per lui è sicuramente una tappa importante in vista dei prossimi tornei che lo vedranno impegnato in campo.