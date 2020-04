Le due giovani atlete vastesi Gaia Cupaioli e Giorgia Cupaoioli tornano con ottimi risultati dai campionati italiani di nuoto sincronizzato, categoria ragazze. A Bari le due allieve di Giusy Lavinia Torresi, negli esercizi obbligatori si sono piazzate in 10ª e 24ª posizione sulle 412 atlete partecipanti.

Un risultato importante visto che in precedenza nessuna atleta della regione era riuscita ad ottenere simili piazzamenti in questa specialità. Grande soddisfazione per le due ragazze, per la loro allenatrice e per la società di appartenenza, Nuovo Centro Benessere, e la spinta a preoseguire nel percorso di crescita per ottenere risultati sempre più brillanti.