Il giorno venerdi 23 giugno 2017 il direttivo del Comitato Civico della Città di San Salvo ha provveduto a inserire nuove figure nel consiglio. Questi cambiamenti hanno lo scopo di voler instaurare una nuova realtà all'interno della cittadinanza per lavorare in maniera più rapida e flessibile. La scelta è basata sulla volontà dei soci di voler continuare con i propri progetti e le manifestazioni già preannunciate sulla stampa e in sede di campagna elettorale. Il comunicato viene effettuato in data odierna in coincidenza con l' effettivo cambio di sede.

L'organigramma dei membri del direttivo è formato come descritto di seguito:

Gianni Santoiemma – Presidente Onorario

Osvaldo Menna – Presidente ; la scelta è stata fatta in maniera unanime dai soci. Osvaldo aveva lasciato la precedente carica a causa della candidatura a Sindaco della Città di San Salvo, la sua posizione naturale è stata quindi quella di Presidente in quanto fondatore del Comitato Civico.

Sandro Tranchetti – Vice Presidente

Dalmazio Peduto – Coordinatore

Jessica Conti – Vice Coordinatore

Alessio Di Penta – Portavoce e Ufficio Stampa

Marika Marchetta – Attività giovanili e a sostegno delle donne

Lorella Canosa – Delegata ai rapporti con l' Amministrazione Comunale

Donato Natuzzi – Delegato ai rapporti con commercianti ed imprenditori

Angela Pinto – Tesoriere

Francesco Alberotanza – Revisore dei conti

Domenico Menna – Revisore dei conti

Enzo D' Addario – Addetto ai servizi generali

Cogliamo occasione per ringraziare il presidente Davide Pettinari che ha lasciato la carica ad Osvaldo Menna; non è stato inserito con una funzione specifica a causa degli impegni di lavoro ma continua a far parte del Comitato. La sede del Comitato non è stata chiusa; ci siamo trasferiti in via Trignina 75/a, di fronte alla Chiesa della Madonna delle Grazie.

Nel corso dell'ultima riunione abbiamo iniziato a pianificare diverse iniziative che si terranno nel prossimo periodo; il 12 agosto in piazza San Vitale si terrà la terza edizione de “La Cena del Mosaico”, una serata di gusto all'aria aperta, allietata dalla cucina dei cuochi di Villa Santa Maria. Tutte le informazioni e i numeri per effettuare le prenotazioni sono presenti sulla pagina Facebook di San Salvo Lavora; sulla stessa pagina verranno inserite le date delle prossime iniziative oltre alle informazioni utili alla cittadinanza.

Alessio Di Penta

Portavoce del Comitato Civico Cittadino