Applausi per le Frecce Tricolori nel loro terzo appuntamento a Vasto. Dopo una giornata con l’attenzione rivolta alle condizioni meteo l’Air Show Costiera dei Trabocchi è andato in scena, pur con qualche limitazione, e ha regalato emozioni agli spettatori.

Imponente il dispiegamento di uomini delle forze dell’ordine, dei gruppi di protezione civile del territorio e della Croce Rossa, affinchè l’evento si svolgesse in tutta sicurezza. Modificato il programma, iniziato alle 17.30 con una prima esibizione di un areo acrobatico e poi il passaggio della bandiera portata dall’elicottero del 15° Stormo Sar, protagonista poi di una simulazione di salvataggio in mare e di prove di abilità [GUARDA] L'elicottero ha salutato il pubblico alle 18, quando le sagome degli Aermacchi 339-PAN hanno fatto la loro comparsa all’orizzonte.

Iniziando con un lunghissimo tricolore, unica figura dello show in cui i 10 aerei volano insieme, ha preso il via l’esibizione delle Frecce Tricolori, guidate a terra dal comandante Mirco Caffelli. Il programma è stato un susseguirsi di figure acrobatiche eseguite dai 9 piloti in formazione e quelle speciali del solista Filippo Barbero che hanno dato prova delle abilità dei piloti dell’Aeronautica Militare Italiana.

Davvero spettacolare la Scintilla Tricolore, figura introdotta dalla PAN nella seconda metà del 2015 e quindi mai eseguita a Vasto, un volo frontale verso la costa che poi si è trasformato in un tripudio tricolore nel cielo. E così via, fino alla fine dell’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale quando gli aerei hanno salutato il pubblico di Vasto e San Salvo per fare ritorno all’aeroporto di Pescara. Da lì, domani mattina, riprenderanno il volo per rientrare alla base di Rivolto.