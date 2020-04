Tutto pronto a Vasto Marina per accogliere le Frecce Tricolori che oggi pomeriggio, salvo imprevisti meteo, torneranno a solcare il cielo di Vasto per le prove ufficiali dell'Air Show Costiera dei Trabocchi [CLICCA QUI per il programma], che si terrà domani a partire dalle 16,30.

Da questa mattina, intanto, a disposizione degli appassionati il simulatore di volo dell'MB 339 Pan, installato presso la rotonda di viale Dalmazia e parte integrante del Villaggio Aeronautica Militare. A disposizione del pubblico anche gli stand con materiale informativo, gadget e modellini.