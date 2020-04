Ancora un fine settimana difficile per Andrea Iannone che, nelle prove del Gran Premio di Germania, il programma domani sul circuito del Sachsenring, non è riuscito ad andare oltre il 16° posto. Le difficoltà erano già emerse ieri, con l'ultimo posto nella FP1 e nella FP2 (complice anche una caduta nella prima sessione di prove) che hanno messo subito in salita la situazione. Nella FP3 Iannone, in sella ad una Suzuki che continua a non essere performante come il pilota vastese vorrebbe, non è andato oltre il 19° posto.

Nella Q1 Iannone ha provato fino alla fine a strappare una delle due posizioni che gli avrebbero permesso l'accesso alla Q2 ma, complice anche la pioggia di fine turno, non ci è riuscito. Partirà in 16ª posizione dalla 6ª fila in griglia e dovrà provare, ancora una volta, a recuperare posizioni per entrare quantomeno nei primi 10. Questo suo primo anno alla Suzuki si sta rivelando molto più complicato del previsto anche se Iannone non si abbatte e cerca di trovare un barlume di ottimismo in questa situazione nera.

Nel Gp di Germania sarà Marquez a scattare davanti a tutti, seguito da Petrucci e Pedrosa in prima fila.

La griglia di partenza: Marquez, Petrucci, Pedrosa, Crutchlow, Folger, Lorenzo, P.Espargaro, A. Espargaro, Rossi, Dovizioso, Vinales, Bautista, Miller, Baz, Smith, Iannone, Kallio, Barbera, Zarco, Abraham, Lowes, Rins, Redding, Rabat.