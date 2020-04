È Luca Francesco Paolo Russo il nuovo presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Tredici anni dopo il suo primo mandato Russo mercoledì sera ha ricevuto le consegne, con il tradizionale passaggio del martelletto, dal presidente pro tempore Angelina Poli Molino durante una cerimonia, pervasa di emozione, guidata dalla cerimoniera Maria Rita Di Fabrizio.



Dopo i saluti di rito del Sindaco della Città del Vasto, Francesco Menna, che ha ricordato l’importanza delle iniziative e dei service portati avanti dai Lions del territorio, si è vissuto uno dei momenti più importanti per la vita di un Club, ovvero l’ingresso di ben 17 nuovi soci (14 i presenti).



Alla presenza del Primo cittadino vastese, di Michele Spadaccini (segretario distrettuale), Gianni Di Giambattista (tesoriere distrettuale), Luigi Marcello (presidente della VI Circoscrizione), Carmine Antonio Di Fabrizio (presidente della Zona A della VI Circoscrizione), e dei presidenti dei Lions Club del territorio Luigi Sabatini (Vasto Host), Guido Giangiacomo (Vasto New Century) e Emanuele Cieri (San Salvo), è stato il Governatore del Distretto Lions Italy 108A, Marcello Dassori, ad impuntare il pin con le effige del Lions International sul colletto dei nuovi soci Francesco Bitritto, Aldo Bruno Ciavatta, Anna Cecere, Sandra Di Gregorio, Roberto Laezza, Alessia Marcello, Nicola Marisi, Amerigo Marra, Benito Michelizza, Massimo Molino, Maria Pia Smargiassi, Luigi Spadaccini, Luigia Tenace e Stefania Tenace (assenti Massimo Anastasi, Michele La Verghetta e Vincenzo Toscano). Nuovi soci ai quali Angelina Poli, socia fondatrice del club nonché Melvin Jones Fellow, ha voluto riservare un caloroso e affettuoso augurio con lo sprono a mettere nuovo impegno e nuove idee per la rinascita del club.



Emozionato anche il neo-presidente Luca Russo. "Sento la responsabilità del momento molto importante per la storia del nostro club" ha detto. "So che tanti si attendono tanto da noi e accettiamo questa sfida, anzi la rilanciamo perché siamo assolutamente vogliosi di dimostrare che abbiamo tutti gli elementi e le potenzialità per poter fare tante e tante belle cose così come ne sono state fatte sempre nel passato". Parole pronunciate prima di aprire alla collaborazione tra i vari clubs del vastese per le prossime attività.



A due giorni dalla fine del suo mandato, anche il Governatore Marcello Dassori si è voluto rivolgere ai vecchi e, soprattutto, ai nuovi soci ricordando loro come il socio Lions e le sue azioni debbano essere guidati dagli scopi e dal Codice dell’etica dell’associazione che "non è di volontariato, ma di servizio perché seguiamo sotto ogni aspetto le nostre attività umanitarie". Dassori ha posto l’accento sull’importanza dell’armonia quale principio legante nella vita di un club e, citando Kant, dell’obiettivo di ‘fare del bene per il bene’, sulla scia della riscoperta della centralità dell’uomo e della sua dignità.



Nel corso della cerimonia, il presidente Luca Russo ha presentato la squadra che lo affiancherà in questo anno di mandato. Questo il nuovo Direttivo del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna:

Presidente: Luca Russo

Segretario: Guido Caravaggio

Direttore responsabile Soci: Luigi Marcello

Tesoriere: Maria Rosaria Toscano

Presidente Comitato Centenario: Carmine Di Risio

Responsabile informatico: Guido Caravaggio

Censore: Angelina Poli

Cerimoniere: Elio Bitritto