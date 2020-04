Novant’anni del volo acrobatico italiano raccontati attraverso i modellini degli aerei che ne hanno fatto la storia. In occasione dell’Air Show della Costiera dei Trabocchi nella sala Michelangelo di Palazzo d’Avalos da ieri c’è la mostra ideata e realizzata da Gigi Iacomino, del Gruppo Modellisti Foggia, per far conoscere ai visitatori una parte importante dell’Aeronautica Militare Italiana, quella legata al volo acrobatico.

La mostra è un percorso dalla prima scuola guidata dal colonnello Corso Fougier, all’aeroporto di Campoformido, sede del 1° Stormo Caccia Terrestre, fino ad arrivare all’attuale squadra delle Frecce Tricolori del 313° Stormo di base a Rivolto (Udine) e comandata dal maggiore Caffelli, attraverso i modellini realizzati a mano dall’esperto Gigi Iacomino e accompagnati da pannelli con le spiegazioni storiche su tutti i velivoli e le squadre di volo acrobatico italiano.

Nella stessa sala ci sono anche alcuni cimeli aeronautici e i disegni realizzati dai bambini per il concorso sulle Frecce Tricolori. L’esposizione resterà aperta oggi e domani e sarà l’occasione per tutti gli appassionati delle Frecce Tricolori di conoscere la storia dei predecessori degli attuali piloti e degli aerei che oggi compongono la Pattuglia Acrobatica Nazionale.