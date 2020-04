Commozione, orgoglio e fierezza reciproca nelle strette di mano, negli sguardi e nei saluti tra la delegazione AAA Vasto guidata dal Presidente Lgt. Cav. Uff. Ciro Confessore e la PAN guidata dal Comandante Magg. Pil. Mirco Caffelli, con tutti i piloti e gli specialisti, appena dopo l'atterraggio delle Frecce Tricolori sull'Aeroporto d'Abruzzo a Pescara, rischieramento degli MB339 per l'Air Show Costiera dei Trabocchi del 1 e 2 luglio 2017 sui territori di Vasto e San Salvo. “Benvenuti in terra d'Abruzzo, è un grandissimo onore e un immenso prestigio avervi a casa nostra, portate con voi in Abruzzo e a Vasto gli alti valori dell'Aeronautica Militare Italiana, grazie davvero per il vostro impegno e la dedizione, buon lavoro”, queste le parole del Presidente AAA Vasto rivolte a nome di tutti i soci alla Pattuglia Acrobatica Nazionale del 313° Gruppo dell'Aeronautica Militare Italiana, proprio accanto all'MB339 del Comandante Caffelli, aereo appena studiato nella visita alla Leonardo Divisione Velivoli.

L'intervista al comandante delle Frecce Tricolori [GUARDA]

L'AAA Vasto ha accolto la PAN insieme alle sezioni AAA Pescara e Lanciano, alla Presidenza AAA Regione Abruzzo Col. Pil. Sergio Di Nardo e al Presidente della Podistica Vasto Antonia Falasca socia AAA. Dopo l'incontro in linea di volo l'AAA Vasto ha omaggiato la PAN nelle mani del Capo Formazione Magg. Pil. Gaetano Farina col crest ufficiale AAA con dedica, e il Magg. Farina a nome della PAN ha omaggiato l'AAA Vasto con la stampa con dedica delle Frecce Tricolori. Sono stati momenti di forte entusiasmo e profonda intesa questi dell'incontro Associazione Arma Aeronautica Vasto e Pattuglia Acrobatica Nazionale perché ribadiscono e riaffermano con un semplice sguardo e una stretta di mano tutti i principi e i valori che sono alla base e che hanno fatto la storia della gloriosa Aeronautica Militare Italiana, dagli albori sino ad oggi e oltre, e che l'AAA Vasto è orgogliosa di promuovere nella comunità vastese. Un grazie al Comando del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera Aeroporto di Pescara per l'ospitalità e la disponibilità che hanno permesso questo importante e prezioso momento di incontro.

Segreteria AAA Vasto