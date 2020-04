Scampoli di spettacolo. Un antipasto del Vasto Air Show è stato servito dalle Frecce Tricolori oggi pomeriggio sul Golfo di Vasto. La pattuglia acrobatica nazionale ha fatto le prove generali in vista dell'evento di domani, che richiamerà migliaia di persone sulle spiagge di Vasto Marina e San Salvo Marina.

Domani, domenica 2 luglio, le scie bianche lasciate dai 10 aerei nelle prove di oggi diventeranno bianche, rosse e verdi. La giornata clou si aprirà alle 10 con l'alzabandiera in piazza Rossetti. A seguire, la messa nella cattedrale di San Giuseppe. Nel pomeriggio, dalle 16,30, tutti col naso all'insù per le esibizioni preliminari di elicotteri e aerei e, infine, per le rocambolesche evoluzioni delle Frecce Tricolori che, sotto l'occhio vigile del comandante Mirco Caffelli, oggi pomeriggio hanno provato alcune delle figure che hanno reso questi formidabili aviatori celebri in tutto il mondo.