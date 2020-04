Diverse esibizioni prepareranno domani pomeriggio lo spettacolo delle Frecce Tricolori che, per la terza volta in quattro anni, tornano a esibirsi in questa parte d'Abruzzo nell'ambito dell'Air Show Costiera dei Trabocchi sul litotale di Vasto e San Salvo.

Nel programma è inserito il volo dell'aereo cecoslovacco ZLIN XL 10, completamente metallico, costruito in alluminio e titanio, e pilotato dal veterano dei cieli Guido Racioppoli che ha conseguito il brevetto di volo PPL IFR nel1986. Vanta oltre duemila ore di volo delle quali 1200 di acrobazia. Vive a Milano, dove si occupa di autovetture di prestigio. Pilota acrobatico viene dalla Scuola di Volo dell'Aero Club Milano. Ha esperienza con diversi tipi di velivoli acrobatici. Specializzato in Air-show e manifestazioni aeree, ha partecipato alle più importanti manifestazioni aeree a ha partecipato a prestigiose competizioni di tipo artistico acrobatico, quali i 4 minuti freestyle noto anche come Libero integrale.