Da oggi a Casalbordino Lido è attivo il servizio di medicina turistica nei locali sotto la chiesa Madonna dell'Assunta e nei pressi della stazione ferroviaria, a due passi dal lungomare.

Dopo quattro anni in cui la località balneare era servita solo da un'ambulanza per le emergenze sanitarie, questa mattina è stata inaugurata la sede che ospiterà il medico della Asl nei mesi di luglio agosto. "Questo era uno dei punti del nostro programma - ha commentato il sindaco Filippo Marinucci -.

Voglio ringraziare tutti gli amministratorio che si sono impegnati per questo risultato, in particolare il vicesindaco Luigi Di Cocco che ha seguito i lavori rispettando tutte le prescrizioni della Asl. Ringraziamo anche la Asl che ha collaborato con noi per la riapertura di questo servizio così importante. Un grazie anche a don Paolo, priore del Santuario Madonna dei Miracoli, che ci ha concesso questi locali". Con il primo cittadino al taglio del nastro c'erano il vicesindaco Di Cocco, gli assessori Carla Zinni, Tommaso Tiberio e Alessandra D'Aurizio e i consiglieri di maggioranza.

La medicina turistica sarà aperta tutti i giorni fino al 31 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sarà utilizzabile dai turisti (non residenti). "Siamo contenti di aver ripristinato questo servizio così importante - ha commentato l'assessore al turismo Alessandra D'Aurizio - visto che in estate la popolazione di Casalbordino cresce notevolmente".

Il servizio di medicina turistica torna così ad essere operativo, con il medico e il personale sanitario della Valtrigno per poter dare adeguata risposta a tutte le necessità che si verranno a creare durante la stagione estiva.