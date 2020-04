Ore 19.00 - Dopo aver domato completamente il rogo la situazione è tornata alla normalità anche in A14, riaperta al traffico.

Ore 16.10 - Riattivato alle 16.10 il traffico ferroviario fra Termoli e Montenero Petacciato (linea Pescara – Foggia), sospeso dalle 13.55 per un incendio divampato nei pressi dei binari. I treni hanno subìto ritardi fino a 110 minuti, mentre quattro regionali sono stati limitati nel percorso.

BRUCIA LA SCARPATA - Un vasto incendio sta interessando il lungomare Nord di Termoli. Le fiamme stanno interessando la scarpata che costeggia i binari della ferrovia e l'autostrada A14 non lontano da alcune abitazioni. Sul posto da ore stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco.

Il traffico ferroviario della linea Pescara-Termoli è stato sospeso dalle 13.55: "Attivati da Trenitalia servizi con autobus fra Termoli e Vasto - San Salvo per il trasporto Regionale".

Disagi anche per l'autostrada A14 il tratto interessato è stato chiuso con uscita obbligatoria (per chi arriva da Nord) a Vasto Sud.

"Sulla A14 Bologna-Taranto – si legge sul sito di Autostrade – si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, a causa di un incendio in atto all'altezza del km 469. Chi viaggia in direzione nord deve obbligatoriamente uscire a Termoli, dove si è formato 1 km di coda, seguire indicazioni sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Vasto sud; mentre per coloro che viaggiano verso sud è stata istituita l'uscita obbligatoria a Vasto sud, dove c'è 1 km di coda. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".

Foto quotidianomolise.it