Si svolgerà oggi pomeriggio presso l’aula dell’Impegno Solenne del Tribunale di Vasto a partire dalle ore 15.30 il convegno dal titolo Toghe, camici e responsabilità: la nuova legge sulla responsabilità medica, avente ad oggetto le recenti modifiche legislative in materia di responsabilità medica avvenute con la L. 8 marzo 2017 n. 24.

Il convegno è organizzato dall’Associazione Forense Jus For. As. presieduta dall’Avv. Maria Sichetti, segretario Avv. Pasquale Morelli, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Vasto, presieduto dall’Avv. Vittorio Melone, il quale sarà anche il moderatore dei lavori. Relatori del convegno saranno: il Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, che tratterà il tema Gli aspetti penali della nuova responsabilità medica; il Prof. Avv. Massimo Franzoni, Ordinario di Diritto Civile presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna che affronterà il tema dei Profili civilistici della nuova responsabilità medica; e, infine, l’Avv. Giampaolo Di Marco, del Foro di Vasto, che si occuperà di Questioni processuali: tra processo e composizione dei conflitti. All’inizio dei lavori è previsto l’intervento dell’On.le Maria Amato.

Il tema della responsabilità medica è da tempo al centro dell’attenzione degli operatori del diritto, chiamati sempre più spesso a confrontarsi sui sistemi di attribuzione della responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività sanitaria. Il convegno cerca, quindi, di fare il punto sulla nuova legge affrontando anche le problematiche e le ricadute socio-economiche nel Sistema Paese.

Maggiori informazioni su www.ordineavvocativasto.it.