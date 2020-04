È morto nel giorno del suo compleanno in un incidente sulla Statale 16 qualche metro prima del semaforo in territorio di Petacciato.

Luca D'Aulerio, giovane di Montenero di Bisaccia che ha compiuto oggi gli anni, era alla guida di una Fiat Croma quando per cause da accertare, si è schiantato contro un tir poco prima delle 6 del mattino.

Terribile l'impatto, l'auto – che arrivava da direzione Termoli – è finita fuori strada e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Vani i tentativi di salvarlo del personale del 118 accorso sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'impatto mortale.

Foto primonumero.it