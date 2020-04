AssoVasto, il sodalizio degli imprenditori che operano nell’ambito dell’intero comprensorio, presenta il suo nuovo Direttore nella persona del dott. Giuseppe La Rana, giovane ed affermato professionista molto noto in città. Subentrerà, a partire dal prossimo 1 luglio, ad Antonio Cocozzella che, con competenza ed abnegazione, ha egregiamente svolto il suo compito per 27 anni consecutivi. Nel corso della recente Assemblea dei soci, tenutasi il 19 del corrente mese, Marcello Dassori, presidente di Assovasto, lo ha ringraziato, con sentite e vibrate espressioni di apprezzamento, per l’alto impegno profuso a favore dell’Associazione.

Molti i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sociale, tutti di assoluto interesse nel momento in cui l’imprenditoria locale desidera porsi in un rapporto, incisivo ed improntato alla più ampia collaborazione, con le Istituzioni territoriali, si tratti dei Comuni, delle Province e delle due Regioni confinanti, l’Abruzzo e il Molise. Una classe imprenditrice che quindi vuole mettersi a disposizione del territorio e che scommette sulla sua crescita.

In questo contesto impegnativo è chiamato ad operare La Rana, conoscitore e studioso delle dinamiche economiche, inserito in un contesto, quale quello europeo, particolarmente qualificato.

