Manca ancora tanto all'inizio della prossima stagione agonistica ma in casa Futsal Vasto ci sono già lavori in corso. La società biancorssa del calcio a 5, che negli ultimi anni sta svolgendo un egregio lavoro per la diffusione del futsal in città, ha rivisto in questi giorni il suo assetto societario e tecnico per affrontare con il massimo entusiasmo la stagione 2017/2018. Alla guida della società resta il confermato presidente Domenico Giacomucci, con Giovanni Cicchini, prezioso factotum, che resta segretario e con l'ingresso nella compagine societaria di dirigenti e consiglieri di cui verrà data prossima comunicazione.

La grande novità è la guida tecnica della prima squadra che, anche l'anno prossimo disputerà il campionato di serie C2. Dalla juniores c'è stata la promozione di Michael Rossi, chiamato a guidare un gruppo da lui ben conisciuto e di cui ha fatto parte anche come calciatore. Per le due formazioni principali del Futsal Vasto c'è stato uno scambio di panchine visto che sarà Domenico Giacomucci, l'anno scorso in prima squadra, a guidare la juniores. Il settore della scuola calcio, con le categorie primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi, sarà ancora guidato dagli esperti tecnici Marco Mileno e Giampaolo Porfirio.

Definito l'assetto tecnico per il Futsal Vasto arriverà anche il momento di costruire la squadra per la prossima stagione, sapendo di poter contare già su diversi giocatori da riconfermare e potendo contare sugli innesti in prima squadra dei ragazzi del settore giovanile che si sono ben comportati anche in C2 nella passata stagione. L'obiettivo per i biancorossi sarà quello di migliorare la posizione dello scorso anno riuscendo ad avere quella continuità di risultati che in passato è mancata e di proseguire nella crescita del movimento del calcio a 5 cittadino. Una piccola novità in casa Futsal Vasto riguarda anche il logo che, da quest'anno, ha visto aggiungersi il motto "hic sunt leones" come stimolo ai propri giocatori a dare sempre il massimo in campo.