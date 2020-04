Questa mattina l'arrivo delle Frecce Tricolori a Pescara [LEGGI], nel pomeriggio l'incontro ufficiale il Municipio per presentare l'Air Show Costiera dei Trabocchi, organizzato dalle amministrazioni Comunali di Vasto e San Salvo e dalla Dmc Costa dei Trabocchi con il Consorzio Vivere Vasto Marina, consorzio Golfo D'Oro e Strever spa, che, domenica 2 luglio, avrà il suo clou con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli di Vasto e San Salvo. L'evento, con un occhio attento alle condizioni meteo, entrerà nel vivo domani, sabato 1 luglio, con il villaggio dell'aeronautica a Vasto Marina e, nel pomeriggio, le prove dell'Air Show. Come nelle due passate edizioni gli aerei e le Frecce Tricolori si esibiranno avento come centro della manifestazione il tratto al confine tra Vasto e San Salvo (la postazione di controllo è nei pressi dell'Hotel Acquario). Poi, domenica, al mattino ci sarà l'alzabandiera seguito dalla messa e dalla deposizione di una corona d'alloro al munumento ai caduti. A San Salvo Marina sarà anche possibile ammirare da vicino l'elicottero del 15° Stormo SAR. Alle 17 l'inizio dell'air show, con esibizioni acrobatiche di aerei civili e simulazioni di soccorso da parte di veivoli militari. Alle 18 l'arrivo delle Frecce Tricolori con i loro 20 minuti di spettacolo che regaleranno emozioni.

In Municipio era presente anche il maggiore Mirco Caffelli, dallo scorso anno comandante delle Frecce Tricolori dopo esserne stato il capo formazione. Dopo averlo intervistato nel 2015 [LEGGI] ci siamo fatti raccontare come sta vivendo questa nuova esperienza alla guida della PAN [GUARDA].