In occasione dell'Air Show Costa dei Trabocchi che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 luglio ci sarano a Vasto e San Salvo modifiche alla viabilità e alle aree di sosta in questi giorni.



L'arrivo delle Frecce Tricolori a Pescara [LEGGI]

Vasto

Saranno interdette al transito e alla circolazione dalle 14 alle 20 di domenica 2 luglio:

Piazza Marconi; Via Tre Segni; Piazza del Popolo; Piazza Belvedere S. Michele (area antistante la chiesa).

Vasto Marina

Parcheggio sud Rotatoria del Lungomare Cordella - interdizione dalle ore 6 del giorno 30.06.2017 alle ore 12.00 del giorno 3.07.2017;

Parcheggio S.S. 16 parcheggio lato opposto Hotel Acquario - interdizione dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del giorno 02.07.2017;

Via Scirocco - interdizione dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del giorno 02.07.2017.

I parcheggi a disposizione saranno Piazza Fiume , parcheggi Lungomare Duca degli Abruzzi, lungomare Cordella, nuova stazione ferroviaria, inoltre sarà disponibile il parcheggio Iveco S.S.16.

La chiusura verso Vasto Marina da Via Ragusa (parcheggio ex stazione ) avverrà fino a totale riempimento di tutti gli stalli di sosta

"Saranno previste delle modifiche della circolazione - spiega una nota della Polizia Municipale - in relazione alle esigenze del traffico veicolare, in particolare: Via Buonanotte, Via per la Nuova Stazione, Via Montevecchio e Via Trave, saranno rese a senso unico di marcia con direzione verso strada Provinciale ed ex s.s. 86. Si comunica inoltre che vi sarà la possibilità per l’utenza di usufruire di appositi servizi navetta che saranno raddoppiati rispetto al servizio quotidiano e che saranno dedicati alla predetta manifestazione. Gli stessi partiranno da via C. Ricci dal parcheggio fotovoltaico fino a Vasto Marina con orario di partenza dalle ore 14.00 e successivi.

San Salvo Marina

Limitatamente al 2 luglio, a partire dalle ore 17.30 e fino al termine dell’evento, la circolazione dei veicoli subirà le seguenti variazioni:

- non si potrà percorrere il tratto finale di via Grasceta verso la Statale 16 a partire dall’intersezione con via strada da denominare Centro ricerche Pilkington – Zona industriale; - via Paolucci non potrà essere percorsa dal lungomare alla Statale 16;

- da via Vasco de Gama non si può accedere alla Statale 16;

- in via Vespucci è vietato il transito dei veicoli dall’intersezione di via Magellano alla Statale 16.