"La persona tratta in arresto a Vasto per presunta coltivazione di sostanza del tipo marijuana è stata – immediatamente – scarcerata il giorno 26 giugno 2017, con ordinanza del Gip del Tribunale di Vasto che non ha convalidato l’arresto". Lo precisa l'avvocato difensore, Giancarlo D'Angelo.

"Di seguito - scrive il legale - il passaggio chiave dell'ordinanza del Gip: 'Ritiene questo giudice come, all'esito dell'attività d'indagine allo stato svolta e sulla base degli elementi per cui è stato disposto l'arresto dell'indagato, non sia emerso alcun elemento o spunto investigativo da cui desumere che l'indagato abbia coltivato o detenuto la sostanza stupefacente per cessione a terzi, non potendosi quindi convalidare l'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria operante".