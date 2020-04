Applausi a scena aperta, all'Arena delle Grazie di Monteodorisio, per i giovani ballerini della scuola Easy Dancing, che si sono cimentati nel saggio di fine anno 2016-2017, con il coordinamento dei maestri Salvatore, Ida, Mirko, Antonella, Roberta, Mariangela e Nicol. "Come ogni anno - dicono gli organizzatori - sempre più forti, maestri e genitori, uniti per un unico scopo: la felicità e l'entusiasmo dei ragazzi".