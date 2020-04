Sessantacinque anni di sacerdozio. "Era il 1952", ricorda don Stellerino D'Anniballe, che sta affrontando la riabilitazione dopo un'operazione al ginocchio.

Per la prima volta in 65 anni, non potrà essere presente ai festeggiamenti in onore di San Pietro, nell'omonima, storica parrocchia della Vasto antica. La sua parrocchia.

Ma vuole ugualmente essere vicino ai fedeli con questo messaggio video [GUARDA] e con il ringraziamento a tutti coloro che gli sono vicini in questo momento: "Ho subito un intervento programmato analogo a quello di qualche anno fa all'altro ginocchio. E' una ferita dolorosa, ma sto meglio".