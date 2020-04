Sono 32 le coppie che si sfideranno per la Prima Notturna Aragonese, il torneo di tennis organizzato dal circolo A. Boselli di Vasto. A presentare l'evento, il vicepresidente del circolo, Gabriele Tumini, e il direttore Antonio Portafoglio, insieme all'assessore allo Sport Carlo Della Penna.

Con l'occasione, il vicepresidente Tumini ha ricordato i recenti risultati conseguiti dai soci, con la vittoria di Emilio Meo negli Over 60 del torneo regionale, quella di Giuseppe Celenza negli Over 40 e di Anna Tambelli negli Under 10. Inoltre il vicepresidente ha ricordato il prossimo torneo in programma, gli Assoluti che vedranno fronteggiarsi atleti di I, II e III categoria da tutta la regione. A seguire, il direttore Portafoglio ha illustrato i dettagli della competizione che vedrà sfidarsi 32 coppie in tre fasce (A, B e C); quattro sono i gironi da tre coppie ciascuno, le prime due di ogni girone passeranno alla fase successiva, con quarti, semifinali e finali, ad eliminazione diretta. Tra le 32, anche coppie femminili che partiranno con 15 punti di vantaggio.

A portare i saluti dell'amministrazione comunale, l'assessore Della Penna, che ha espresso la soddisfazione per l'organizzazione di un torneo che "fa bene al turismo sportivo". "Fino a metà settembre - ha ricordato l'assessore - molti saranno gli eventi sportivi che si svolgeranno in città, a dimostrazione della grande attenzione che l'amministrazione comunale riserva allo sport, sia per i giovani che per i meno giovani".