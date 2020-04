Il 23 giugno scorso si è tenuto a Pollutri un importante incontro organizzato dalla Pro Loco locale in occasione del secondo anniversario della sua costituzione (17 giugno 2015 – 17 giugno 2017).

Gli ospiti d’onore della serata sono stati, oltre al sindaco e all’amministrazione comunale, il presidente del comitato Unpli Chieti, Sergio Carafa, e il direttore della scuola Unpli per il patrimonio culturale e il paesaggio, Carlo D’Angelo, che hanno portato a conoscenza degli intervenuti i progetti lungimiranti che l’Unpli Chieti e la Scuola Unpli per il patrimonio culturale e il paesaggio stanno mettendo in campo per una diffusione maggiore della “cultura delle Pro Loco”.

Il presidente della Pro Loco di Pollutri, Giuseppe D’Attilio, fresco di nomina a consigliere regionale Unpli Abruzzo, dopo aver ringraziato gli ospiti e ribadito piena sintonia negli intenti dei dirigenti Unpli, ha illustrato quanto fatto nel corso di questi due anni di attività facendo il punto sullo stato attuale, ribadendo i successi raggiunti, ma anche le difficoltà che l’Idea nuova di riportare la Pro Loco, assente per molti anni a Pollutri, ha avuto un impatto scuotente nella consuetudine locale, già molto attiva a livello associativo ma distante dal mondo Pro Loco.

Il compito principale, infatti, dei dirigenti e di tutti i soci dovrà essere quello di coinvolgere e divulgare la bontà dell’azione operativa volta solo ed esclusivamente al benessere sociale di Pollutri, nel pieno rispetto di quanto già presente in paese, ma con la consapevolezza che per una località importante come la nostra, la Pro Loco dev’essere un valore aggiunto è non un’associazione in più tra le tante.

Nella stessa serata è stata ribadita la disponibilità a integrare il gruppo dirigente promotore, con chiunque avesse voglia di lavorare per il bene comune. Prima della chiusura sono stati resi noti gli impegni futuri:

- nell’ambito del progetto “Salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio immateriale di Pollutri” abbiamo in programma un’intervista al parroco don Giuliano Manzi, che ha raggiunto il 51° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, cammino religioso svolto quasi totalmente a Pollutri;

- sabato 1° luglio parteciperemo alla prima festa dell'Unione dei Miracoli con uno stand di prodotti tipici locali con pallotte cacio e uova e arrosticini;

- sabato 22 luglio saremo presenti alla finale regionale del “Prodotto Topico” che si terrà a Casalbordino, allestendo uno stand promozionale di Pollutri, con prodotto topico pollutrese “Ndurciolloni con sugo di castrato” e selezione di “Vini San Nicola”;

- domenica 27 agosto presso la villa comunale si svolgerà la terza edizione della Villa dei balocchi, nel pomeriggio divertimento, animazione e felicità per tutti i bambini.

Il direttivo Pro Loco