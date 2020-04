Profilassi in corso e attività didattiche dell'asilo statale sospese per un sospetto caso di meningite a Castiglione Messer Marino.

Come riferisce l'Eco dell'Alto Molise [LEGGI], a mostrare i sintomi della meningite è il fratello minore di un bambino frequentante l'asilo. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali. La profilassi sta riguardando i bambini e gli adulti entrati in contatto con il piccolo.

Il dirigente scolastico Marco De Marinis, contattato dall'Eco, ha annunciato la sospensione delle attività didattiche per domani. Sarebbe stato l'ultimo giorno. Inoltre, De Marinis annuncia che sarà avviata la disinfezione dei locali della scuola e che, secondo le autorità sanitarie, il contagio potrebbe essere avvenuto al mare e non a scuola.