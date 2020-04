Era partito in treno da San Severo facendo perdere le proprie tracce, è stato ritrovato a San Salvo in stato confusionale. L’uomo, di origini pugliesi, era stato notato da una signora girovagare in stato confusionale, anche a causa del gran caldo, nelle vicinanze della rotonda di via Andrea Doria; la stessa ha poi provveduto a telefonare alla centrale operativa.

I controlli, coordinati dal comandante Vincenzo Marchioli, hanno permesso di accertare che il 45enne era partito in treno da San Severo (Foggia) facendo perdere le sue tracce. E’ stato accompagnato al Comando della Polizia Locale dove gli agenti si sono presi cura con acqua e biscotti e provvedendo ad avvertire i familiari che ora sono attesi dal vicino Molise.